Meski Lahan Terbatas, Kelompok Tani di Kota Jogja Berhasil Budidaya Banyak Tanaman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat Wirobrajan, Kota Yogyakarta berinovasi menyiasati keterbatasan lahan perkotaan.

Warga yang tergabung Kelompok Tani Swa Katon Asri menggunakan sistem wall planter, polybag, hingga wadah dari galon bekas untuk bercocok tanam.

Sekretaris Kelompok Tani Swa Katon Asri Yantini mengatakan pemanfaatan lahan sempit juga bisa mendukung program ketahanan pangan.

Kelompok tani tersebut telah menanam 1.200 bibit sawi dan selada air yang dipasang di tembok.

"Harapannya masyarakat bisa lebih mandiri dengan mengonsumsi hasil tanaman sendiri yang organik dan tentunya lebih sehat," ujarnya.

Selain sawi dan seledri, ada juga cabai, terong, tomat hingga tanaman buah yang dibudidayakan warga.

"Sekarang anggota makin banyak, gotong royong warga juga sangat baik. Respon masyarakat terhadap kegiatan bercocok tanam ini juga sangat positif," katanya.

Kelompok tani yang berdiri sejak 2017 itu selain memanfaatkan hasil panen untuk konsumsi sendiri, mereka juga menjualnya dengan harga lebih murah daripada yang dijual di pasar. (mcr25/jpnn)