Epson Rilis Mesin Printing SureColor SC-F20030, Lebih Cepat dan Efisien

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Epson resmi memperkuat ekosistem industri tekstil digital di Indonesia dengan meluncurkan printer dye-sublimation terbaru, SureColor SC-F20030, dalam ajang Surabaya Printing Expo (SPE) 2026 yang berlangsung di Grand City Convex, Surabaya, pada 8 - 11 Juli 2026.

Hadir sebagai jawaban atas kebutuhan industri akan proses produksi yang lebih cepat dan fleksibel, SC-F20030 dirancang khusus untuk meningkatkan skala bisnis di segmen print-on-demand, fesyen, hingga dekorasi interior.

Dibandingkan dengan pendahulunya, SC-F20030 membawa lompatan signifikan dalam efisiensi produksi.

Keunggulan utama yang ditawarkan adalah produktivitas maksimal. Berkat arsitektur 8 printhead PrecisionCore MicroTFP, printer ini mampu mencapai kecepatan produksi hingga 306 meter persegi per jam pada resolusi 600 x 600 dpi, memastikan target produksi besar dapat dicapai dengan lebih singkat.

SC-F20039 dilengkapi dengan sistem bulk ink berkapasitas 10 liter yang didukung fitur hot swap. Operator dapat mengganti tinta tanpa perlu menghentikan proses cetak, sehingga downtime dapat diminimalkan secara drastis.

Bagi pelaku industri dengan volume tinggi, tersedia opsi Jumbo Roll dan Jumbo Reel yang mampu menopang media hingga 300 kilogram. Fitur ini secara signifikan mengurangi frekuensi penggantian bahan dan menjaga alur kerja tetap stabil.

Epson menyematkan teknologi canggih untuk memastikan hasil cetak tetap konsisten sekaligus menjaga perangkat tetap awet dalam penggunaan jangka panjang.

Dengan sistem pengering internal dua sisi, dapat mempercepat pengeringan tinta secara instan sekaligus mencegah risiko kerutan dan transfer tinta yang tidak diinginkan pada media.