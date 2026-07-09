Info Jadwal Layanan SIM Keliling di DIY Hari Ini, Kamis 9 Juli 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berencana melakukan perpanjangan SIM pada hari ini, Kamis 9 Juli 2026, berikut adalah rangkuman informasi layanan yang beroperasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Satlantas masing-masing wilayah:

Satlantas Polres Kulon Progo (SIMMADE):

Lokasi: Kapanewon Nanggulan

Waktu: 08.00 – 12.00 WIB

Catatan: Layanan ini melayani perpanjangan SIM A dan C.

Satlantas Polresta Yogyakarta (Simon Palace):

Lokasi: Alun-alun Kidul

Waktu: 08.00 – 12.00 WIB

Catatan: Layanan rutin pagi hari untuk perpanjangan SIM A dan C.

Ditlantas Polda DIY (SIM Corner):

SIM Corner JCM: 09.00 – 13.00 WIB

SIM Corner Ramai Mall: 09.30 – 13.00 WIB

Catatan: Layanan tersedia sebagai alternatif di luar bus keliling.

Sebelum mengunjungi lokasi pelayanan, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen persyaratan, seperti KTP Asli dan fotokopinya, SIM Asli yang masih berlaku dan fotokopinya, surat keterangan sehat, hasil tes psikologi, dan BPJS kesehatan.

Layanan SIM Keliling dan SIM Corner hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C.

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Untuk pembuatan SIM baru atau SIM yang telah habis masa berlakunya, pemohon diimbau untuk datang langsung ke Satpas masing-masing Polres.

Mengingat jadwal dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan operasional pihak kepolisian, pemohon disarankan untuk datang lebih awal guna menghindari antrean.