Info Jadwal Layanan SIM Keliling di DIY Hari Ini, Kamis 9 Juli 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berencana melakukan perpanjangan SIM pada hari ini, Kamis 9 Juli 2026, berikut adalah rangkuman informasi layanan yang beroperasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Satlantas masing-masing wilayah:
Satlantas Polres Kulon Progo (SIMMADE):
Lokasi: Kapanewon Nanggulan
Waktu: 08.00 – 12.00 WIB
Catatan: Layanan ini melayani perpanjangan SIM A dan C.
Satlantas Polresta Yogyakarta (Simon Palace):
Lokasi: Alun-alun Kidul
Waktu: 08.00 – 12.00 WIB
Catatan: Layanan rutin pagi hari untuk perpanjangan SIM A dan C.
Ditlantas Polda DIY (SIM Corner):
SIM Corner JCM: 09.00 – 13.00 WIB
SIM Corner Ramai Mall: 09.30 – 13.00 WIB
Catatan: Layanan tersedia sebagai alternatif di luar bus keliling.
Sebelum mengunjungi lokasi pelayanan, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen persyaratan, seperti KTP Asli dan fotokopinya, SIM Asli yang masih berlaku dan fotokopinya, surat keterangan sehat, hasil tes psikologi, dan BPJS kesehatan.
Layanan SIM Keliling dan SIM Corner hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C.
Untuk pembuatan SIM baru atau SIM yang telah habis masa berlakunya, pemohon diimbau untuk datang langsung ke Satpas masing-masing Polres.
Mengingat jadwal dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan operasional pihak kepolisian, pemohon disarankan untuk datang lebih awal guna menghindari antrean.
Berikut ini jadwal lengkap pelayanan SIM keliling di Yogyakarta pada hari ini, Kamis 9 Juli 2026.
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