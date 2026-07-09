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Pesan Wali Kota Yogyakarta untuk Sekda yang Baru

Kamis, 09 Juli 2026 – 08:55 WIB
Pesan Wali Kota Yogyakarta untuk Sekda yang Baru - JPNN.com Jogja
Prosesi pelantikan sekda Pemkot Yogyakarta Budi Santosa Asrori pada Rabu (8/7). Foto: Pemkot Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta menggelar pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta di Grha Pandawa Kompleks Balai Kota Yogyakarta pada Rabu (8/7).

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo memimpin pelantikan terhadap sekda baru, Budi Santosa Asrori.

Sebelumnya, beberapa nama calon sekda muncul dan disodorkan ke pusat untuk menjadi Sekda kota Yogyakarta.

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Hasto sendiri mengatakan bahwa jabatan sekda sangat strategis karena menjadi penggerak reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Sekretaris daerah lahir dari perut birokrasi. Kalau saya dan pak wakil lahir dari perut demokrasi. Kami lahir dari tempat yang berbeda, tetapi bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu melayani masyarakat," kata Hasto.

Hasto mengatakan bahwa pemilihan sekda merupakan hasil seleksi dengan mempertimbangkan rekam jejak, pengalaman, kompetensi dan senioritas selama berkarier di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

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"Saya meminta pak Budi jangan berada di zona nyaman. Harus gumregah, harus bangkit. Tidak bisa business as usual atau seperti biasanya. Harus ada terobosan, harus ada inovasi," ujarnya.

Untuk itu, ia meminta sekda baru agar mampu melahirkan terobosan dan tidak terjebak dalam pola kerja rutin. (mcr25/jpnn)

Pemerintah Kota Yogyakarta akhirnya memiliki sekretaris daerah yang baru, yaitu Budi Santosa Asrori.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   Hasto Wardoyo Jogja sekda pemkot jogja budi Santosa Asrori sekda kota yogyakarta wali kota yogyakarta

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