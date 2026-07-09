Gunungkidul Banjir Wisatawan Saat Libur Sekolah, Target PAD 2026 Terlampaui

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Daerah Istimewa Yogyakarta. Memasuki periode libur sekolah 2026, wilayah yang dikenal dengan sebutan Bumi Handayani itu mencatatkan lonjakan kunjungan wisatawan yang signifikan.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Yohanes Nanang Putranto mengonfirmasi bahwa musim libur sekolah tahun ini mencatatkan tingkat kunjungan yang sangat ramai.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata, sejak 29 Juni hingga 6 Juli 2026, tercatat sekitar 240 ribu wisatawan telah memadati berbagai objek wisata di Gunungkidul.

"Kebanyakan wisatawan masih memadati kawasan pantai selatan, tetapi destinasi di wilayah utara dan tengah juga turut menjadi pilihan masyarakat," ujar Nanang, Selasa (7/7).

Keberhasilan sektor pariwisata Gunungkidul tahun ini tidak hanya terlihat dari keramaian liburan sekolah, tetapi juga dari capaian target tahunan yang berhasil dipenuhi lebih cepat.

Sekretaris Disparekrafpora Gunungkidul Eko Nur Cahyo mengungkapkan bahwa hingga awal Juli 2026, total kunjungan wisatawan telah menembus angka 3,2 juta orang, atau setara dengan 100 persen dari target tahunan.

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Capaian positif ini juga berbanding lurus dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD sektor pariwisata tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 36 miliar kini telah terlampaui dengan realisasi mencapai Rp 36,4 miliar, atau sekitar 101,12 persen dari target yang ditetapkan.

Peningkatan jumlah kunjungan ini didorong oleh beberapa faktor utama, di antaranya kehadiran destinasi wisata baru yang viral di media sosial serta penataan kawasan pantai.