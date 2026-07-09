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Indonesia dan India Punya Kedekatan Peradaban

Kamis, 09 Juli 2026 – 18:41 WIB
Indonesia dan India Punya Kedekatan Peradaban - JPNN.com Jogja
Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Candi Prambanan pada Rabu (8/7). Foto: Kementerian Pariwisata

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengunjungi Candi Prambanan pada Rabu (8/7).

Dalam kunjungan kerjanya tersebut Modi didampingi oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Pariwisata (Menpar) Republik Indonesia Widiyanti Putri Wardhana mengatakan kunjungan PM India menjadi momentum yang sangat baik.

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Menurutnya, Indonesia dan India memiliki kedekatan peradaban yang kuat.

"Hubungan kedua negara bukan hanya hubungan diplomatik, tetapi juga hubungan budaya dan peradaban yang telah terbangun sejak lama,” ujarnya.

Putri mengatakan bahwa jejak hubungan kedua bangsa tercermin dalam seni, bahasa, sastra, arsitektur, tradisi spiritual, hingga kisah-kisah besar seperti Ramayana dan Mahabharata.

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“Kami ingin menjadikan Prambanan sebagai salah satu jembatan penting dalam memperkuat hubungan pariwisata budaya dan spiritual antara Indonesia dan India," ucapnya.

Indonesia dan India sendiri disebut telah menjalin kerja sama di bidang pariwisata sejak lama.

Kerja sama bidang pariwisata antara Indonesia dan India terus terjalin dengan baik. Kemarin, PM India berkunjung ke Candi Prambanan ditemani oleh Presiden.
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TAGS   candi Prambanan Prabowo Subianto perdana menteri india kementerian pariwisata pm india ke indonesia narendra modi

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