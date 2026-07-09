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Kemenpar Ingin Dongkrak Kunjungan Wisatawan India ke Yogyakarta

Kamis, 09 Juli 2026 – 19:00 WIB
Kemenpar Ingin Dongkrak Kunjungan Wisatawan India ke Yogyakarta - JPNN.com Jogja
Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi Candi Prambanan pada Rabu (8/7). Foto: Kementerian Pariwisata

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kementerian Pariwisata Republik Indonesia ingin mendongkrak kunjungan wisatawan ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. 

Salah satunya upaya yang didorong adalah pembukaan konektivitas penerbangan dari India ke Yogyakarta. 

Menteri Pariwisata (Menpar) Republik Indonesia Widiyanti Putri Wardhana mengatakan pentingnya memperluas konektivitas antara kota-kota di India dan berbagai destinasi di Indonesia.

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Menurutnya, penguatan konektivitas penerbangan tidak hanya untuk rute menuju Bali dan Jakarta, tetapi juga Yogyakarta, Jawa Tengah serta berbagai destinasi pariwisata prioritas lainnya.

“Ke depan, Kemenpar akan terus berupaya dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menghadirkan paket wisata yang menarik sekaligus memperkuat konektivitas menuju Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah," katanya. 

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi Candi Prambanan. 

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Ia akan mendorong Angkasa Pura membuka penerbangan dari India langsung menuju Yogyakarta International Airport (YIA).

"Kami berharap makin banyak wisatawan India mengunjungi destinasi pariwisata prioritas seperti Candi Prambanan, Borobudur, dan desa-desa wisata,” kata Putri.

PT Angkasa Pura didorong membuka penerbangan India langsung ke Yogyakarta untuk mengongkrak kunjunga wisata.
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TAGS   candi Prambanan pariwisata penerbangan india kemenpar wisata jogja

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