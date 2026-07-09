Pemkot Jogja Siapkan Unit Pengolah Pupuk Organik di Tegalrejo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan upaya pengolahan sampah dengan mengoperasikan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Bener Tegalrejo.

UPPO Bener Tegalrejo ini ditargetkan beroperasi pada November 2026.

Fasilitas pengolahan sampah tersebut disiapkan untuk mengubah sampah organik menjadi pupuk dan memperkuat ketahanan pangan perkotaan.

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Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sukidi mengatakan bahwa langkah ini juga akan memberi manfaat sosial bagi masyarakat.

"Kalau bahan untuk UPPO berasal dari daun sapuan jalan dan hasil pruning. Untuk yang dari masyarakat nanti pengambilannya melalui penggerobak atau off taker yang dikelola DLH," ujarnya, Kamis (9/6).

Pihaknya mencanangkan untuk di awal UPPO dapat memenuhi kebutuhan kebun milik warga kota.

"Setelah produksi stabil, paling cepat pada 2027 pupuk organik hasil UPPO sudah bisa diperjualbelikan sehingga dapat memberikan nilai tambah sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)," katanya.

Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Eni Sulistyowati mengatakan proses UPPO memasuki tahap pembangunan hanggar seluas sekitar 200 meter persegi, pengerasan jalan, dan talud.