Tembok Rumah Roboh, 1 Pekerja di Sleman Meninggal Dunia

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Sebuah insiden bangunan roboh menimpa pekerja di Sidorejo, Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (9/7).

Peristiwa tersebut terjadi saat pekerja melakukan proses pembongkaran rumah.

Akibatnya, seorang pekerja berinisial T (50) meninggal dunia, sementara pekerja lainnya berinisial Y (35) mengalami luka-luka sehingga harus dirawat du RS PKU Muhammadiyah Gamping.

Kasihumas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan saat melakukan pembongkaran tiba-tiba dinding bangunan roboh.

"Warga yang mengetahui kejadian segera memberikan pertolongan. Korban T dinyatakan meninggal dunia di lokasi akibat mengalami luka berat pada bagian kepala," katanya.

Menurut Iptu Argo, kedua korban diketahui sudah bekerja membongkar rumah selama 10 hari.

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"Dugaan awal tembok bangunan lama yang memiliki tinggi sekitar 3 meter dan lebar 6 meter tersebut roboh karena kondisinya sudah rapuh," ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengimbau masyarakat atau pekerja konstruksi mengutamakan keselamatan kerja saat beraktivitas.