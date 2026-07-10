Tembok Rumah Roboh, 1 Pekerja di Sleman Meninggal Dunia
jogja.jpnn.com, SLEMAN - Sebuah insiden bangunan roboh menimpa pekerja di Sidorejo, Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (9/7).
Peristiwa tersebut terjadi saat pekerja melakukan proses pembongkaran rumah.
Akibatnya, seorang pekerja berinisial T (50) meninggal dunia, sementara pekerja lainnya berinisial Y (35) mengalami luka-luka sehingga harus dirawat du RS PKU Muhammadiyah Gamping.
Kasihumas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan saat melakukan pembongkaran tiba-tiba dinding bangunan roboh.
"Warga yang mengetahui kejadian segera memberikan pertolongan. Korban T dinyatakan meninggal dunia di lokasi akibat mengalami luka berat pada bagian kepala," katanya.
Menurut Iptu Argo, kedua korban diketahui sudah bekerja membongkar rumah selama 10 hari.
"Dugaan awal tembok bangunan lama yang memiliki tinggi sekitar 3 meter dan lebar 6 meter tersebut roboh karena kondisinya sudah rapuh," ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya mengimbau masyarakat atau pekerja konstruksi mengutamakan keselamatan kerja saat beraktivitas.
Sebuah insiden kecelakaan kerja terjadi di Sleman. Korban tertimpa tembok rumah yang roboh sehingga meninggal dunia.
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