Suku Bunga Naik, Daya Beli Tertekan, Kelas Menengah Terdampak

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) darurat pada 17-18 Juni lalu, menjadi sinyal kuat urgensi kondisi ekonomi nasional.

Level suku bunga ini tercatat sebagai yang tertinggi sejak April 2025, sebuah langkah yang diambil di tengah keterpurukan pasar keuangan domestik dan depresiasi rupiah yang terus berlanjut.

Pemicu utama kebijakan drastis ini adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp 18.171 per dolar AS pada 9 Juni 2026. Angka ini merupakan posisi terlemah Indonesia sejak krisis finansial 1998.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Rijadh Djatu Winardi menilai langkah BI itu mencerminkan lingkungan eksternal yang memaksa Indonesia untuk ikut mengetatkan kebijakan moneter.

"Arah risiko suku bunga kini asimetris ke atas. Era ekspektasi pemangkasan suku bunga global sudah selesai karena krisis geopolitik yang memecah konsensus bank sentral dunia," ujar Rijadh, Jumat (10/7).

Menurutnya, pilihan BI adalah buah simalakama. Menaikkan suku bunga merupakan beban yang terlihat bagi ekonomi domestik, tetapi membiarkan rupiah kehilangan jangkar akan jauh lebih mahal biayanya.

Jika depresiasi rupiah tidak terkendali, harga barang impor, pangan, dan energi akan melambung tinggi, yang pada akhirnya memukul kelompok berpendapatan rendah.

Tren suku bunga tinggi ini tidak hanya berdampak di pasar modal, di mana IHSG terkoreksi hingga 35 persen sepanjang semester pertama 2026, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai konsumen.