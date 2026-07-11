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Jadwal Layanan SIM Keliling di Yogyakarta Hari Ini, Sabtu 11 Juli 2026

Sabtu, 11 Juli 2026 – 08:42 WIB
Jadwal Layanan SIM Keliling di Yogyakarta Hari Ini, Sabtu 11 Juli 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal SIM Keliling hari ini. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang berencana melakukan perpanjangan SIM pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, tersedia beberapa lokasi layanan SIM Keliling dan SIM Corner yang dapat Anda kunjungi.

Perlu diingat bahwa layanan ini khusus melayani perpanjangan SIM A dan SIM C. Pastikan Anda telah menyiapkan dokumen persyaratan seperti KTP asli, SIM asli, fotokopi KTP dan SIM, serta Surat Keterangan Sehat dan Surat Lulus Tes Psikologi.

Berikut adalah perincian jadwal pelayanan untuk hari ini:

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Layanan SIM Malam (Akhir Pekan)
Untuk memfasilitasi warga yang sibuk di siang hari, beberapa Polres menyediakan layanan malam minggu:
Polresta Sleman (SIM Malam Minggu):
Lokasi: SCH Mall
Waktu: 19.00 – 21.00 WIB

Polresta Yogyakarta (SIM MAMI - SIM Malam Minggu):
Lokasi: (Silakan cek lokasi resmi di kanal informasi Polresta Yogyakarta)
Waktu: 19.00 – 21.00 WIB

Satlantas Polres Kulon Progo (SIMENOR - SIM Menoreh):
Lokasi: Depan Pemda Kulon Progo
Waktu: 18.00 – 21.00 WIB

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Layanan SIM Corner (Pagi)
Selain bus keliling, Anda juga dapat mengunjungi gerai SIM yang berlokasi di pusat perbelanjaan pada pagi hingga siang hari ini:
Lokasi Jam Operasional
SIM Corner JCM (Jogja City Mall) 09.00 – 13.00 WIB
SIM Corner Ramai Mall 09.30 – 13.00 WIB

Mengingat tingginya antusiasme masyarakat, disarankan untuk datang lebih awal sebelum jam operasional dimulai untuk menghindari antrean panjang.

Berikut ini jadwal lengkap layanan SIM Keliling di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026.
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