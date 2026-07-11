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Komisi C DPRD DIY Dorong Pengembangan Geosite Lava Bantal

Sabtu, 11 Juli 2026 – 19:32 WIB
Komisi C DPRD DIY Dorong Pengembangan Geosite Lava Bantal - JPNN.com Jogja
Kunjungan Komisi C DPRD DIY ke Lava Bantal pada Kamis (9/6). Foto: DPRD DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Komisi C DPRD DIY mendorong penguatan infrastruktur geosite Lava Bantal di Berbah, Kabupaten Sleman untuk mendukung geopark berkelanjutan. 

Anggota dewan itu menilai langkah tersebut sangat penting agar kawasan Lava Bantal selain menjadi destinasi wisata, tetapi juga menjalankan fungsi edukasi dan konservasi. 

Sejumlah anggota dewan itu meninjau langsung kondisi infrastruktur pendukung di Lava Bantal pada Kamis (9/7).

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Anggota Komisi C DPRD DIY Raden Inoki mengatakan pembangunannya nanti harus terencana dan tidak mengurangi nilai geologi sebagai daya tarik utama.

"Infrastruktur perlu mendukung, tetapi karakter alam dan nilai edukasinya tetapi menjadi prioritas," kata Inoki.

Pengembangan Lava Bantal diharapkannya juga harus melindungi geopark yang ada di sana.

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"Kebutuhan utama adalah akses jalan yang merupakan jalan kabupaten. Nanti kami akan sampaikan dan mendiskusikannya dengan bupati," katanya. 

Anggota Komisi C DPRD DIY lainnya Lilik Syaiful Ahmad mengatakan meningkatkan potensi yang ada memerlukan kreativitas pengelola. 

Geosite Lava Bantal di Kabupaten Sleman didorong melakukan pengembangan infrastruktur dan kreativitas.
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TAGS   lava bantal sleman wisata komisi c DPRD DIY geopark

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