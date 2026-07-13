Info Pelayanan SIM Keliling dan Gerai SIM di DIY Hari Ini

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan C, berikut adalah jadwal layanan yang beroperasi pada hari ini, Senin 13 Juli 2026.

Masyarakat diharapkan untuk segera menyiapkan dokumen persyaratan agar proses administrasi berjalan lancar.

Polresta Yogyakarta (Simon Palace)

Lokasi: Alun-alun Kidul (Alkid).

Waktu: 08.00 – 12.00 WIB.

SIM Corner JCM (Jogja City Mall)

Waktu: 09.00 – 13.00 WIB.

SIM Corner Ramai Mall:

Waktu: 09.30 – 13.00 WIB.

Perlu diperhatikan bahwa layanan SIM Keliling dan SIM Corner yang tersebut di atas hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

Jika masa berlaku SIM telah habis, pemohon wajib mengikuti mekanisme penerbitan SIM baru di Satpas masing-masing wilayah.

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Persyaratan Dokumen yang Harus Dibawa:

KTP asli dan fotokopinya.

SIM lama yang asli dan fotokopinya.

Surat Keterangan Sehat dari dokter.

Surat Keterangan Hasil Tes Psikologi.

Beberapa wilayah mewajibkan kartu BPJS Kesehatan, disarankan untuk tetap membawanya sebagai antisipasi.

Mengingat jadwal layanan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan kepolisian setempat atau kondisi di lapangan, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen dengan lengkap sebelum berangkat menuju lokasi pelayanan.