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Pemkab Kulon Progo Gelar Jamasan Pusaka Agung, Kentongan Bersejarah Turut Dibersihkan

Senin, 13 Juli 2026 – 08:00 WIB
Pemkab Kulon Progo Gelar Jamasan Pusaka Agung, Kentongan Bersejarah Turut Dibersihkan - JPNN.com Jogja
Prosesi jamasan pusaka di Kulon Progo. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, kembali menggelar prosesi adat Jamasan Pusaka Agung dalam rangka memperingati bulan Suro.

Ritual tahunan yang berlangsung khidmat ini tidak hanya menjadi wujud pelestarian tradisi, tetapi juga momentum memanjatkan doa demi keselamatan wilayah Kulon Progo.

Jamasan Pusaka adalah upacara ritual tradisional Jawa yang bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan benda-benda pusaka, seperti keris, tombak, kereta kencana, atau gamelan yang dianggap keramat dan memiliki nilai spiritual tinggi.

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Prosesi yang dilaksanakan pada Minggu (13/07) itu berlangsung istimewa. Selain menyucikan pusaka utama berupa senjata tosan aji (pusaka besi), kegiatan tahun ini melibatkan penyucian kentongan pusaka bersejarah yang memiliki nilai historis tinggi.

Rangkaian acara diawali dengan prosesi Kirab Pusaka yang dimulai dari halaman kantor Pemkab Kulon Progo menuju Alun-Alun Wates.

Kirab ini diikuti dengan penuh khidmat oleh perwakilan dari 12 kapanewon serta 88 kalurahan/kelurahan se-Kabupaten Kulon Progo, mencerminkan semangat gotong royong masyarakat dalam menjaga warisan leluhur.

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Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan bahwa Jamasan Pusaka Kanjeng Kyai Bantar Angin dan Kanjeng Kyai Amiluhur merupakan agenda rutin daerah.

"Ini adalah salah satu kegiatan rutin yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Agenda ini sekaligus memperingati hari besar Suro untuk memanjatkan doa bagi keselamatan wilayah kami,” ujar Ambar Purwoko di sela-sela kegiatan.

Pemkab Kulon Progo menggelar proses jamasan benda-benda pusaka untuk melestarikan tradisi dan memanjatkan doa.
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TAGS   Pemkab kulon progo jamasan pusaka jamasan tradisi jamasan

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