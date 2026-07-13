Daftar Pemenang Jogja International Kite Festival 2026 di Pantai Parangkusumo

jogja.jpnn.com, BANTUL - Jogja International Kite Festival (JIKF) edisi ke-11 sukses digelar di Pantai Parangkusumo pada 11-12 Juli 2026.

Festival layang-layang dunia itu diikuti klub dari berbagai daerah dan 17 delegasi negara.

Di Kategori Tradisional JIKF 2026 dimenangkan oleh pelayang dari Cilacap, Jawa Tengah, kategori 2 Dimensi diraih Komam Kite, dan kategori 3 Dimensi dimenangkan Fakta Club.

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Kemudian, kategori Train diraih Cakra Jawa Tengah, sedangkan kategori Rokkaku dimenangkan oleh Tatto Kite.

Sedangkan penghargaan tertinggi, yaitu Piala Raja JIKF 2026 diraih oleh Rendy dari Tim Yudhistira, Sleman melalui karya Train Naga.

Special Awards diberikan kepada sejumlah delegasi internasional, di antaranya Vietnam sebagai Best Performance, Jerman sebagai Best Kite, Haiti sebagai Best Performance Most Expressive dan Chinasebagai Best Performance – Traditional Kite.

Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarijiyanto mengatakan penyelenggaraan JIKF tahun ini sangat memuaskan.

"Baik peserta internasional maupun nasional merasa senang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan," ujarnya.