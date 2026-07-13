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Tertabrak Mobil di Jalan Jogja-Wates, Pengendara Motor Tewas

Senin, 13 Juli 2026 – 13:35 WIB
Tertabrak Mobil di Jalan Jogja-Wates, Pengendara Motor Tewas - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Kecelakaan di Jl Jogja-Wates. Foto: dok.JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua mobil dan seorang pengendara sepeda motor terjadi di Jalan Jogja-Wates, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul pada Minggu (12/7).

Kronologi kecelakaan bermula saat pengendara sepeda motor berinisial AN melaju dari arah barat menuju timur. 

Di perjalanannya, pengendara tersenggol kendaraan Mitsubishi Pajero yang membuatnya hilang keseimbangan. 

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Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pengendara oleng ke kiri jalan dan tertabrak mikrobus dari arah berlawanan. 

"Karena jarak sudah dekat, pengemudi mikrobus tidak sempat menghindar sehingga kendaraan tersebut menabrak tubuh pengendara sepeda motor yang terjatuh di jalan," katanya. 

Korban berusia 23 tahun itu meninggal dunia di lokasi kejadian. 

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"Korban mengalami luka berat pada bagian kepala," kata Iptu Rita. 

Sedangkan pembonceng dinyatakan selamat dari peristiwa kecelakaan tersebut meski mengalami sejumlah luka-luka. (mcr25/jpnn)

Seorang pengendara sepeda motor tewas tertabrak di Jalan Jogja-Wates setelah tersenggol mobil Pajero.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   kecelakaan bantul sedayu jalan jogja-wates kecelakaan jogja kecelakaan bantul

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