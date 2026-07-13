Kombinasi Kardio dan Angkat Beban: Kunci Tubuh Bugar, Otak Tajam

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Banyak orang menganggap olahraga kardio seperti lari, bersepeda, atau berenang adalah satu-satunya cara untuk menjaga kebugaran dan memperpanjang usia. Namun, para ahli kesehatan kini menekankan bahwa mengabaikan latihan beban adalah sebuah kekeliruan besar. Untuk mencapai kesehatan optimal, tubuh membutuhkan kombinasi harmonis antara kardio dan latihan beban.

Dosen Departemen Fisiologi FK-KMK Universitas Gadjah Mada Prof Denny Agustiningsih mengatakan latihan beban memiliki peran vital yang sering kali tidak dimiliki oleh kardio. Ketika otot bekerja, tubuh melepaskan protein spesifik seperti myosin dan actin.

"Protein-protein inilah yang berkomunikasi dengan organ vital seperti jantung dan otak untuk melakukan reparasi, regenerasi, serta mencegah penyakit," ujar Denny, Senin (13/7).

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Menurut Denny, tidak ada olahraga yang lebih superior dibandingkan yang lain. Keduanya memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi.

Olahraga Kardio berfokus pada penguatan fungsi jantung dan paru-paru. Panduan WHO menyarankan frekuensi 3–5 kali seminggu dengan durasi sekitar 45 menit per sesi.

Sedangkan latihan beban berfokus pada kesehatan otot dan tulang, yang merupakan struktur penyokong utama tubuh. Latihan ini disarankan sebanyak 2–3 kali seminggu.

"Kardio menjaga kesehatan jantung, sementara latihan beban memastikan otot tetap kuat, regenerasi sel berjalan baik, dan mencegah tubuh menjadi bungkuk atau lemah saat memasuki usia tua," jelasnya.

Latihan beban tidak hanya membentuk fisik, tetapi juga menjadi "stimulan" bagi kesehatan otak dan jantung.