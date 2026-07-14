Jadwal SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Selasa 14 Juli 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan SIM pada hari ini, Selasa 14 Juli 2026, berikut adalah daftar lokasi pelayanan SIM Keliling yang beroperasi:

Polresta Sleman (Bus SIM Keliling)

Lokasi: Mitra 10

Waktu: 08.30 – 11.00 WIB

Polres Kulon Progo (SIMMADE):

Lokasi: PJR Temon

Waktu: 08.00 – 12.00 WIB

Polresta Yogyakarta (SIM Keliling Alkid/Simon Palace):

Lokasi: Alun-alun Kidul

Waktu: 08.00 – 12.00 WIB

Selain layanan keliling di atas, masyarakat juga dapat mengakses layanan di SIM Corner yang tetap beroperasi pada hari Selasa:

SIM Corner JCM: 09.00 – 13.00 WIB

SIM Corner Ramai Mall: 09.30 – 13.00 WIB

Pelayanan SIM Keliling umumnya hanya melayani perpanjangan untuk SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

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Pastikan Anda membawa dokumen berikut sebelum menuju lokasi:

KTP asli beserta fotokopinya.

SIM asli yang akan diperpanjang beserta fotokopinya.

Surat Keterangan Sehat.

Surat Keterangan Lulus Tes Psikologi.

Beberapa wilayah mungkin memerlukan kelengkapan tambahan seperti kartu BPJS (disarankan membawa untuk berjaga-jaga).

Mengingat waktu operasional yang terbatas, disarankan bagi pemohon untuk datang lebih awal guna menghindari antrean yang panjang.