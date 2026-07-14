Lansia di Bantul Tewas Tersengat Listrik saat Memanjat Pohon

jogja.jpnn.com, BANTUL - Nasib tragis dialami seorang warga Srihardono, Pundong, Kabupaten Bantul. Lansia berinisial T (70) itu tewas tersengat listrik.

Korban ditemukan meninggal dunia di atas pohon di Dusun Paten, Srihardono pada Senin (13/7).

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan korban diduga sedang mencari pakan ternak.

"Korban diduga tersengat aliran listrik dari jaringan PLN saat sedang memotong ranting pohon untuk dijadikan pakan ternak," katanya.

Menurutnya, korban saat itu memanjat pohon mandingan yang berdekatan dengan jaringan listrik.

"Saat itu korban masih berpegangan pada batang pohon sehingga tidak sempat melepaskan diri dan meninggal dunia di lokasi," katanya.

Lebih lanjut, Iptu Rita mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar jaringan listrik.

Masyarakat diminta berkoordinasi dengan pihak terkait saat akan beraktivitas di sekitar jaringan listrik agar keamanan dan keselamatan bisa terjamin. (mcr25/jpnn)