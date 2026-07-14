JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Wali Kota Yogyakarta: Tak Boleh Ada Senioritas dan Perundungan Saat MPLS

Wali Kota Yogyakarta: Tak Boleh Ada Senioritas dan Perundungan Saat MPLS

Selasa, 14 Juli 2026 – 14:00 WIB
Wali Kota Yogyakarta: Tak Boleh Ada Senioritas dan Perundungan Saat MPLS - JPNN.com Jogja
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menghadiri pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMP 10 Yogyakarta pada Senin (13/7). Foto: Pemkot Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menghadiri pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 di SMP Negeri 10 Yogyakarta, Senin (13/7).

MPLS diminta menjadi ruang yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik baru.

Hasto menekankan bahwa MPLS bukan lagi ajang unjuk senioritas maupun perundungan. 

Baca Juga:

Menurutnya, paradigma tersebut harus ditinggalkan dalam pelaksanaan MPLS. 

"Paradigma itu harus ditinggalkan. MPLS harus menjadi ice breaking. Guru perlu menggali harapan dan kekhawatiran anak-anak. Kalau tahu apa yang mereka khawatirkan, bisa membantu menghilangkan kekhawatiran itu," ujar Hasto.

Hasto mengatakan indikator keberhasilan MPLS terletak pada kenyamanan yang dirasakan siswa baru.

Baca Juga:

"Kalau setelah lima hari MPLS sebagian besar kekhawatiran anak-anak sudah hilang, berarti MPLS itu berhasil," katanya.

Pada tahun ajaran baru ini SMP Negeri 10 Yogyakarta total menerima 288 peserta didik baru.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menekankan MPLS harus menjadi ruang aman dan nyaman bagi peserta didik baru.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   mpls Hasto Wardoyo mpls jogja mahasiswa Baru masa pengenalan sekolah masa pengenalan lingkungan sekolah wali kota yogyakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU