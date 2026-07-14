Wali Kota Yogyakarta: Tak Boleh Ada Senioritas dan Perundungan Saat MPLS

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menghadiri pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 di SMP Negeri 10 Yogyakarta, Senin (13/7).

MPLS diminta menjadi ruang yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik baru.

Hasto menekankan bahwa MPLS bukan lagi ajang unjuk senioritas maupun perundungan.

Menurutnya, paradigma tersebut harus ditinggalkan dalam pelaksanaan MPLS.

"Paradigma itu harus ditinggalkan. MPLS harus menjadi ice breaking. Guru perlu menggali harapan dan kekhawatiran anak-anak. Kalau tahu apa yang mereka khawatirkan, bisa membantu menghilangkan kekhawatiran itu," ujar Hasto.

Hasto mengatakan indikator keberhasilan MPLS terletak pada kenyamanan yang dirasakan siswa baru.

"Kalau setelah lima hari MPLS sebagian besar kekhawatiran anak-anak sudah hilang, berarti MPLS itu berhasil," katanya.

Pada tahun ajaran baru ini SMP Negeri 10 Yogyakarta total menerima 288 peserta didik baru.