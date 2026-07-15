JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Rotasi 3 Jabatan Penting, Bupati Gunungkidul Larang Pemborosan Anggaran

Rotasi 3 Jabatan Penting, Bupati Gunungkidul Larang Pemborosan Anggaran

Rabu, 15 Juli 2026 – 10:13 WIB
Rotasi 3 Jabatan Penting, Bupati Gunungkidul Larang Pemborosan Anggaran - JPNN.com Jogja
Pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Gunungkidul pada Selasa (14/7). Foto: Humas Pemkab Gunungkidul

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih melantik tiga pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Selasa (14/7).

Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut, yaitu Diah Prasetyorini menjabat sebagai Direktur RSUD Wonosari.

MH Arham Masudi menduduki posisi sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sementara Arisandi Purba menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Baca Juga:

Pengangkatan tersebut tertulis dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 41/UP.D/D4 yang ditetapkan pada 13 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Endah menegaskan bahwa jabatan yang diemban ketiganya bukan semata promosi karier.

Endah ingin OPD berjalan dengan mengedepankan aspek keadilan dan efisiensi.

Baca Juga:

"Saya menegaskan tidak boleh ada lagi warga kaya yang menerima bantuan, sementara warga miskin justru terabaikan," kata Endah.

Terkait efesiensi anggaran ia melarang segala bentuk pemborosan.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menyampaikan pesan kepada OPD terkait urgensi anggaran.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pemkab gunungkidul pejabat anggaran bupati gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU