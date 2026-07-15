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Anggota Dewan Soroti Pembatasan Rute JLFR di Malioboro

Rabu, 15 Juli 2026 – 17:20 WIB
Anggota Dewan Soroti Pembatasan Rute JLFR di Malioboro - JPNN.com Jogja
Anggota DPRD DIY Dr. Raden Stevanus Christian Handoko. Foto: dok for JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Anggota DPRD DIY Raden Stevanus Christian Handoko menyoroti pembatasan rute pesepeda Jogja Last Friday Ride (JLFR) di Jalan Malioboro. 

Pembatasan tersebut memicu silang pendapat antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan komunitas pesepeda tersebut. 

Menurut Stave, pembatasan rute tersebut tak bisa dilihat hanya dari kacamata pembuat kebijakan. 

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"Pemerintah tidak boleh hanya hadir dengan mengeluarkan larangan saat ada persoalan," katanya, Rabu (15/7).

Pria yang aktif dalam penyusunan Perda terkait Rencana Induk Transportasi (RIT) DIY 2025-2045 itu mengatakan pemerintah kota harus mencari solusi dengan cara duduk bersama.

"Pemerintah harus hadir mempertemukan seluruh kepentingan agar ruang publik dapat dimanfaatkan secara adil, aman dan produktif," kata Stave. 

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Menurut legislator dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut, sepeda bakal memiliki peran strategis dalam ekosistem transportasi modern.

Ia menilai keberadaan komunitas bersepeda di DIY justru menghadirkan dampak positif. 

Anggota dewan menyoroti pembatasan komunitas bersepeda melintasi kawasan Malioboro.
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TAGS   DPRD DIY malioboro sepeda jlfr pembatasan jalur sepeda Pemkot Yogyakarta

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