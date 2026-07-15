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Kekeringan Mulai Melanda Kulon Progo, 8 Tangki Air Bersih Disalurkan

Rabu, 15 Juli 2026 – 17:30 WIB
Kekeringan Mulai Melanda Kulon Progo, 8 Tangki Air Bersih Disalurkan - JPNN.com Jogja
BPBD Kabupaten Kulon Progo dan Baznas Kulon Progo menyalurkan air bersih di dua padukuhan. Foto: Baznas Kulon Progo

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo dan Baznas Kulon Progo mulai menyalurkan air bersih ke sejumlah wilayah untuk mengantisipasi dampak musim kemarau.

Langkah droping air bersih ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kulon Progo Budi Prastawa mengatakan saat ini penyaluran air bersih dilakukan di dua titik. 

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"Saat ini droping air ada di padukuhan Clapar 1, Kalurahan Hargowilis dan Padukuhan Sonyo, Kalurahan Jatimulyo," katanya, Rabu (15/7).

Menurutnya, di Padukuhan Clapar 1 debit air mulai berkurang signifikan. 

"Debit air berkurang sehingga pompa air tidak mampu menyedot. Akibatnya, pompa jadi rusak," kata Budi.

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Secara keseluruhan, BPBD Kabupaten Kulon Progo menyalurkan delapan tangki air bersih ke dua padukuhan itu.

Di Padukuhan Sonyo pengiriman air ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi 19 keluarga dengan total 76 jiwa. 

Dua padukuhan di Kabupaten Kulon Progo mendapatkan bantuan air bersih. Air mulai seret sehingga menyebabkan pompa rusak.
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