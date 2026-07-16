Jadwal SIM Keliling di Yogyakarta Hari Ini, Kamis 16 Juli 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan SIM pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026, berikut adalah informasi lokasi pelayanan SIM Keliling yang beroperasi:

1. Wilayah Kulon Progo (SIMMADE)

Satlantas Polres Kulon Progo kembali menghadirkan layanan SIMMADE (SIM Masuk Desa) pada hari Kamis ini.

Lokasi: Kapanewon Nanggulan

Waktu Operasional: 08.00 – 12.00 WIB

2. Wilayah Kota Yogyakarta (Simon Palace)

Layanan rutin SIM Keliling Alkid (Simon Palace) tetap beroperasi untuk melayani masyarakat pada hari kerja.

Lokasi: Alun-alun Kidul (Alkid)

Waktu Operasional: 08.00 – 12.00 WIB

3. Layanan SIM Corner (Gerai)

Selain layanan bus keliling, bagi Anda yang berada di pusat perbelanjaan, tersedia layanan SIM Corner yang tetap buka pada hari ini:

SIM Corner Jogja City Mall (JCM): 09.00 – 13.00 WIB

SIM Corner Ramai Mall: 09.30 – 13.00 WIB

Informasi Penting untuk Pemohon

Perlu diingat bahwa layanan SIM Keliling dan SIM Corner hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C.

Sebelum menuju lokasi, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen persyaratan, yaitu KTP asli dan fotokopinya, SIM asli yang akan diperpanjang beserta fotokopinya, Surat Keterangan Sehat, dan Surat Keterangan Lulus Psikologi.

Untuk wilayah tertentu, disarankan membawa kartu BPJS sebagai pendukung.

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan kepolisian setempat. Pastikan Anda datang lebih awal untuk mengantisipasi antrean. (mar3/jpnn)