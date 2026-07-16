Progres Terkini Pembangunan Gedung Baru DPRD DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Progres pembangunan gedung baru DPRD DIY di Jalan Kenari, Kota Yogyakarta telah mencapai 81 persen.

Gedung baru anggota dewan tersebut dirancang dengan konsep modern, inklusif, dan ramah lingkungan.

Untuk memastikan pembangunan berjalan baik, anggota DPRD DIY beserta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melakukan monitoring pada Rabu (15/7).

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Sekretaris DPRD DIY Yudi Ismono mengatakan dalam peninjauannya, Sri Sultan memberikan sedikit arahan.

"Dalam perkembangannya muncul arahan dari beliau agar tidak semata-mata plengkung, tetapi dipasangkan dengan ornamen-ornamen. Tadi juga sudah kami diskusikan dengan Dinas PUPESDM agar setiap plengkung dibuat dengan ornamen dari tembaga,” kata Yudi.

Menurutnya, penambahan ornamen diharapkan dapat memperkuat karakter arsitektur gedung yang selaras dengan identitas budaya Yogyakarta.

"Kami upayakan akan kami sisir dahulu posisi penganggaran yang sudah berjalan, tetapi sudah punya plan B. Jadi, kalau hanya untuk apa yang diarahkan Ngarsa Dalem tidak seberapa besar (budgetnya)," ujarnya.

Pembangunan Gedung Baru DPRD DIY ditargetkan selesai pada 6 Desember 2026 sesuai dengan target kontrak. (mcr25/jpnn)