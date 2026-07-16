UAD Drop Out Mahasiswanya, Buntut Kasus Pelecehan Seksual

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta mengambil langkah tegas merespons kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswanya.

UAD menegaskan tidak menoleransi segala bentuk pelecehan seksual oleh pegawai maupun mahasiswa.

Kepala Humas Dan Protokol UAD Ariadi Nugraha mengatakan pihak kampus menjatuhkan sanksi administratif tingkat berat kepada terduga pelaku berinisial ACR.

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"Kepada mahasiswa berinisial ACR berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa," katanya, Rabu (15/7).

Mahasiswa tersebut kehilangan haknya sebagai mahasiswa UAD berdasarkan Surat Keputusan Rektor UAD Nomor 151 Tahun 2026 tentang Pemberian Sanksi kepada Mahasiswa ACR.

"ACR secara resmi kegiatan statusnya sebagai mahasiswa beserta seluruh haknya yang melekat padanya selama di UAD," ucapnya.

Hukuman yang diberikan merupakan tindaklanjut Surat Ketua Satgas PPKPT UAD dalam menyelidiki kasus pelecehan seksual di lokasi KKN tersebut.

Ariadi menegaskan bahwa UAD akan menjaga integritas dan kepatuhan terhadap peraturan akademik di lingkungan kampus. (mcr25/jpnn).