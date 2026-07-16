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Gubernur DIY Beri Catatan terhadap Gedung Baru DRPD DIY

Kamis, 16 Juli 2026 – 16:00 WIB
Gubernur DIY Beri Catatan terhadap Gedung Baru DRPD DIY - JPNN.com Jogja
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meninjau pembangunan gedung DPRD DIY pada Rabu (15/7). Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meninjau progres pembangunan gedung DPRD DIY di Jalan Kenari, Kota Yogyakarta pada Rabu (15/7).

Pembangunan gedung wakil rakyat tersebut progresnya telah mencapai 81 persen.

Rencananya, gedung tersebut akan mulai ditempati awal tahun depan. 

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Dalam peninjauannya, Sri Sultan memberikan sejumlah catatan terhadap beberapa aspek.

"Perlu dihitung betul, anggota dewan itu 55 orang. Satu orang itu sebetulnya butuh panjang dan lebar berapa meter, tengah untuk jalan harus dikosongkan," katanya. 

Menurut Sri Sultan, menghitung luas bangunan tidak sebatas melihatnya di atas kertas melainkan memperhitungkan ruang gerak manusia secara riil.

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"Jangan sampai sekarang sudah jadi sesuai pesanan, tetapi kurang lebar atau malah kelebaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan," kata Sri Sultan. 

Aspek lainnya yang dicek yaitu penggunaan marmer pada tangga.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memonitoring progres pembangunan gedung DPRD DIY di Jalan .
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TAGS   DPRD DIY Gubernur DIY gedung dprd diy marmer gedung baru DPRD DIY

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