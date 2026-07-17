Kejuaraan Arung Jeram Kelas Dunia Bakal Digelar di Kulon Progo

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tengah mematangkan persiapan penyelenggaraan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Arung Jeram bertajuk "Arung Progo Festival 2026". Ajang bergengsi ini dijadwalkan berlangsung pada 27–30 Agustus 2026 di kawasan Gerbang Samudra Raksa, Kapanewon Kalibawang.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mengembangkan sport tourism (wisata olahraga) guna meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus serta menggerakkan ekonomi masyarakat di wilayah utara Kulon Progo.

Kepala Dispar Kulon Progo Sutarman menegaskan bahwa festival ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk bergeser dari sekadar mengejar kuantitas menuju pariwisata berkualitas (quality tourism).

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"Ini terkait dengan bagaimana wilayah Perbukitan Menoreh dapat menjadi destinasi wisata yang berkualitas. Melalui kejuaraan ini, kami ingin memperkuat daya tarik Kulon Progo di peta pariwisata nasional," ujar Sutarman, Kamis (16/7).

Festival yang didanai penuh oleh Dana Keistimewaan (Danais) DIY ini diproyeksikan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.

Panitia memastikan seluruh peserta, ofisial, dan pengunjung dari luar daerah akan diarahkan untuk menginap di homestay milik warga, khususnya di Kalurahan Banjaroyo dan wilayah Kapanewon Kalibawang.

Selain kompetisi, masyarakat umum juga dapat menikmati paket wisata arung jeram selama rangkaian acara berlangsung.

Di sisi lain, Ketua Panitia Arung Progo Festival 2026, Mulhendra, mengungkapkan ambisi besar untuk menjadikan Sungai Progo sebagai world class river (sungai kelas dunia) bagi sektor pariwisata, olahraga, maupun konservasi.