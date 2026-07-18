Jadwal Layanan SIM Keliling Yogyakarta Hari Ini, Sabtu 18 Juli 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari ini, Sabtu 18 Juli 2026, sejumlah layanan jemput bola dan gerai SIM telah disiapkan oleh pihak kepolisian.

Berikut adalah perincian lokasi dan waktu operasional yang dapat Anda manfaatkan:

Layanan SIM Akhir Pekan (Malam Hari)

Untuk mengakomodasi masyarakat yang sibuk di hari kerja, kepolisian menyediakan layanan SIM keliling pada malam hari di beberapa titik:

Polresta Sleman: Layanan Bus SIM Keliling Malam Minggu hadir di SCH Mall mulai pukul 19.00 hingga 21.00 WIB.

Polres Kulon Progo: Layanan SIMENOR (SIM Menoreh/Malam) beroperasi di Depan Pemda Kulon Progo pada pukul 18.00 sampai 21.00 WIB.

Polresta Yogyakarta: Tersedia layanan SIM MAMI (SIM Malam Minggu) yang beroperasi mulai pukul 19.00 hingga 21.00 WIB.

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Layanan SIM Corner (Pagi - Siang)

Selain layanan bus keliling, masyarakat juga bisa mengakses gerai SIM di pusat perbelanjaan yang tetap beroperasi di hari Sabtu:

SIM Corner Jogja City Mall (JCM): Melayani pemohon mulai pukul 09.00 hingga 13.00 WIB.