Info Jadwal Pelayanan SIM di Yogyakarta, Senin 20 Juli 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan C, berikut adalah jadwal layanan yang tersedia pada hari ini, Senin 20 Juli 2026.

Mengingat hari ini merupakan awal pekan, masyarakat diimbau untuk segera mempersiapkan dokumen persyaratan agar proses administrasi berjalan lancar.

Polresta Yogyakarta (SIM Keliling Alkid/Simon Palace)

Lokasi: Alun-alun Kidul (Alkid).

Waktu: 08.00 – 12.00 WIB.

Ditlantas Polda DIY (SIM Corner)

SIM Corner JCM: 09.00 – 13.00 WIB.

SIM Corner Ramai Mall: 09.30 – 13.00 WIB.

Perlu diketahui bahwa layanan SIM Keliling dan SIM Corner di wilayah DIY secara umum hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C.

Bagi masyarakat yang masa berlaku SIM-nya telah habis, harap segera melakukan penerbitan SIM baru di Satpas masing-masing wilayah sesuai prosedur yang berlaku.

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Untuk memperlancar proses di lokasi, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen, seperti KTP asli dan fotokopinya, SIM asli yang masih berlaku dan fotokopinya, surat keterangan sehat, dan surat hasil uji psikologi.

Beberapa wilayah mungkin memerlukan tambahan dokumen pendukung, seperti kartu BPJS, disarankan untuk membawa kelengkapan tersebut sebagai antisipasi.