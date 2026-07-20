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Veda Ega dan Mario Aji Cerita Pengalaman Kena Tilang di Spanyol

Senin, 20 Juli 2026 – 06:35 WIB
Veda Ega dan Mario Aji Cerita Pengalaman Kena Tilang di Spanyol - JPNN.com Jogja
Pebalap Moto2 Mario Suryo Aji (kiri) dan pebalap Moto3 Veda Ega Pratama menghadiri kegiatan Homecoming Tour Local Heroes Indonesia bertema "Indonesia Mendunia" yang diselenggarakan Pertamina, PT Astra Honda Motor (AHM), bersama para mitra pada masa jeda paruh musim di kawasan Monumen Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta, Minggu (19/7/2026). ANTARA/Agung Dwi Prakoso

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjadi pebalap yang berkompetisi di kejuaraan dunia menuntut kedisiplinan tinggi di dalam maupun luar lintasan. Namun, bagi dua pebalap kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji, kehidupan mereka di Spanyol selama paruh musim 2026 tidak luput dari drama dan cerita unik, termasuk pengalaman terkena tilang aparat setempat.

Veda Ega Pratama, pebalap Moto3 asal Gunungkidul berbagi kisah tak terlupakan saat ia dan rekan senegaranya yang berkompetisi di Moto2, Mario Suryo Aji, harus berurusan dengan polisi saat sedang dalam perjalanan menuju sirkuit.

Veda menceritakan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat mereka sedang berkendara dari Barcelona menuju Mora untuk menjalani agenda latihan.

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"Sempat kena tilang pas perjalanan ke sirkuit di sana," ujar Veda saat ditemui di Yogyakarta, Minggu (20/7).

Dalam suasana santai, Veda mengungkapkan fakta menarik bahwa denda tilang tersebut akhirnya diselesaikan oleh Mario.

"Mas Mario yang bayarin," tambahnya sambil tertawa.

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Mario Suryo Aji pun membenarkan cerita tersebut. Sambil berkelakar, ia mengakui bahwa dirinyalah yang menanggung biaya denda tilang itu.

Keakraban keduanya memang terjalin erat karena mereka tinggal di lokasi yang sama selama berada di Eropa, yang membuat mereka sering menghabiskan waktu bersama, mulai dari latihan fisik di pusat kebugaran hingga persiapan teknis menjelang balapan.

Pebalap muda asal Indonesia menceritakan pengalaman unik saat mereka berkompetisi di Spanyol.
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TAGS   veda ega pratama mario aji pembalap pebalap moto3 pebalap moto2 motogp

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