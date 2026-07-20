Hari Jadi ke-195, SDM Bantul Bikin Bupati Bangga

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menggelar upacara peringatan Hari Jadi ke-195 Kabupaten Bantul di Lapangan Trirenggo pada Senin (20/7).

Upacara ini dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, kepala daerah kabupaten/kota se-DIY hingga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Adapun tema yang diusung tahun ini yaitu "Dharmaning Satriyo Akarya Raharjaning Nagari" yang memiliki makna sebagai pengabdian satria melalui karya nyata untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan dalam peringatan Hari Jadi ke-195 tersebut Bantul memperoleh sejumlah penghargaan.

Menurut Halim, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul menempati peringkat empat se-Indonesia.

"Itu artinya sumber daya manusia Bantul itu dinilai baik karena IPM yang dinilai itu bukan pemerintah saja, tetapi juga masyarakat melalui survei dan kajian," kata Halim.

Halim menyebut penghargaan tersebut amat membanggakan bagi Kabupaten Bantul.

“Modal utama kami itu, ya, sumber daya manusia bukan sumber daya alam," ujarnya.