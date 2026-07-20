Gubernur DIY Dorong Bantul Optimalkan Program Pro Rakyat

jogja.jpnn.com, BANTUL - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menghadiri upacara peringatan Hari Jadi ke-195 Kabupaten Bantul di Lapangan Trirenggo pada Senin (20/7).

Dalam amanatnya, Sultan HB X mendorong Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mempercepat program yang berdampak terhadap masyarakat.

"Jika masih ada yang belum benar dan tepat, agar segera disempurnakan supaya visi bupati yang ditargetkan bisa segera terwujud melalui eksekusi program yang pro rakyat," ujarnya.

Menurutnya, visi misi kepala daerah tidak boleh hanya sekadar menjadi wacana.

Sri Sultan mengatakan kehidupan manusia ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu wirya (kedudukan), arta (harta) dan winasis (ilmu/kecerdasan).

"Jika sampai kosong dari ketiga hal tersebut, manusia ibarat daun jati kering, mudah terombang-ambing dan berujung pada kesengsaraan," katanya.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan Kabupaten Bantul kini unggul dalam sektor sumber daya manusia.

Ia menyebut bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul menempati peringkat empat se-Indonesia.