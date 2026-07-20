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Bupati Halim Mengandalkan Kualitas SDM untuk Bantul yang Lebih Maju

Senin, 20 Juli 2026 – 20:00 WIB
Bupati Halim Mengandalkan Kualitas SDM untuk Bantul yang Lebih Maju - JPNN.com Jogja
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. Foto: Humas Pemda Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Kabupaten Bantul baru saja merayakan hari jadi yang ke-195. Pemerintah Kabupaten Bantul menegaskan kembali arah pembangunan daerah yang menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pilar utama kemajuan.

Bupati Abdul Halim Muslih mengungkapkan rasa bangganya atas deretan prestasi dan penghargaan yang disematkan oleh berbagai lembaga pemeringkat nasional kepada Kabupaten Bantul.

Menurutnya, capaian ini merupakan cerminan dari kerja keras bersama antara pemerintah dan masyarakat.

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"Catatan pentingnya adalah Bantul memperoleh pengakuan dan penghargaan dari berbagai lembaga pemeringkat, misalnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang termasuk tinggi," ujar Abdul Halim di Bantul, Senin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul menyentuh angka 81,74.

Angka ini tidak hanya masuk dalam kategori sangat tinggi, tetapi juga menempatkan Bantul di peringkat ketiga se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

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Selain itu, prestasi gemilang juga dicatatkan dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 2025.

Kabupaten Bantul sukses bertengger di peringkat keempat sebagai kabupaten paling maju dan berdaya saing di seluruh Indonesia.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan bahwa kualitas SDM adalah kunci kemajuan yang diraih oleh Pemkab Bantul.
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