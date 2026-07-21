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Seorang Wisatawan Tenggelam di Lembah Sungai Oyo

Selasa, 21 Juli 2026 – 07:03 WIB
Seorang Wisatawan Tenggelam di Lembah Sungai Oyo - JPNN.com Jogja
Lokasi wisatawan tenggelam di Sungai Oyo pada Senin (20/7). Foto: SAR

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pria bernama Taufan (27) tenggelam di Lembah Sungai Oyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (20/7).

Peristiwa ini bermula saat korban berenang di area wisata tersebut sekitar pukul 15.00 WIB.

Saksi yang melihat korban tenggelam langsung melapor kepada petugas.

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Proses pencarian langsung dilakukan, tetapi tidak membuahkan hasil.

Petugas SAR akan melanjutkan pencarian korban pada hari ini.

Koordinator Unit Siaga SAR Kota Yogyakarta Nugroho Adi mengatakan operasi dilanjutkan hari ini pukul 07.00 WIB.

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"Hingga pencarian ditutup pada pukul 17.30 WIB, korban belum berhasil ditemukan," ujarnya. 

Metode pencarian korban hari ini akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. 

Seorang wisatawan yang sedang berenang di lembah Sungai Oyo dilaporkan meninggal dunia. Proses pencarian dilanjutkan hari ini.
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