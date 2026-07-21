Jadwal SIM Keliling Jogja Hari Ini, Selasa 21 Juli 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) hampir habis, Anda tidak perlu repot datang ke Satpas Polri. Pada hari ini, Selasa 21 Juli 2026, jajaran Kepolisian Daerah (Polda) DIY dan Polres/Polresta setempat kembali menggelar layanan SIM Keliling di berbagai titik strategis.

Layanan ini diutamakan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan perpanjangan SIM dengan lokasi yang lebih dekat dan waktu yang efisien.

Berikut adalah daftar lokasi pelayanan SIM Keliling dan SIM Corner di wilayah DIY yang beroperasi pada hari ini, Selasa 21 Juli 2026:

1. Polresta Yogyakarta (SIM Keliling Alkid / Simon Palace)

Lokasi: Alun-alun Kidul (Alkid) Yogyakarta

Waktu Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB

2. Polresta Sleman (Bus SIM Keliling Pagi)

Lokasi: Kelurahan Candibinangun

Waktu Pelayanan: 08.30 – 11.00 WIB

3. Polres Kulon Progo (Layanan SIMMADE - SIM Masuk Desa)

Lokasi: PJR Temon

Waktu Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB

Baca Juga: 3 Pelanggaran Lalu Lintas yang Paling Sering Terjaring Razia Operasi Patuh Progo 2025

4. SIM Corner Ditlantas Polda DIY (Gerai Pusat Perbelanjaan)

Bagi Anda yang ingin memperpanjang SIM sembari berbelanja atau berjalan-jalan di mal, layanan gerai SIM Corner juga beroperasi secara reguler hari ini di dua lokasi berikut:

SIM Corner Jogja City Mall (JCM): 09.00 – 13.00 WIB

SIM Corner Ramai Mall: 09.30 – 13.00 WIB

Untuk Satlantas Polres Bantul, berdasarkan jadwal bulan ini, pelayanan khusus hanya dilakukan pada Jumat, 10 Juli 2026, sehingga tidak ada operasional SIM Keliling di Bantul pada hari ini.