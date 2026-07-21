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Anggota Polisi Tertabrak Pesepeda Motor Saat Bertugas

Selasa, 21 Juli 2026 – 07:45 WIB
Anggota Polisi Tertabrak Pesepeda Motor Saat Bertugas - JPNN.com Jogja
Sepeda motor diamankan polisi, Senin (20/7). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang anggota Polri tertabrak pengendara sepeda motor saat bertugas di lapangan. 

Kronologi kejadian bermula saat Aipda AP (43) mengatur lalu lintas di Simpang Empat Pasar Celep, Kabupaten Bantul. 

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan Aipda AP berniat menyeberangkan pengguna jalan.

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"Pengendara sepeda motor Honda Beat AB 5978 GP melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan tinggi dan sesampainya di lokasi menabrak Aipda AP," katanya. 

Akibat tabrakan tersebut mengakibatkan korban terjatuh dan pingsan.

Selanjutnya, korban segera dibawa ke RSUD Panembahan Senopati untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. 

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"Untuk luka robek di bagian belakang kanan kepala. Dijahit sebanyak lima jahitan," ujarnya. 

Bintara tinggi Polri itu masih akan menjalani observasi di rumah sakit untuk memulihkan kondisinya. (mcr25/jpnn)

Seorang anggota polisi yang sedang bertugas tertabrak pengendara sepeda motor. Korban pingsan dan dilarikan ke rumah sakit.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   polisi bantul polisi tertabrak tertabrak kecelakaan jogja polisi tertabrak sepeda motor

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