Penyanyi Berbakat Bantul Putri Ariani Terima Penghargaan Satriya Adhiswara

jogja.jpnn.com, BANTUL - Penyanyi berbakat asal Kabupaten Bantul Putri Ariani dianugerahi penghargaan Satriya Adhiswara.

Penghargaan tersebut diberikan dalam upacara peringatan Hari Jadi ke-195 Kabupaten Bantul pada Senin (20/7).

Putri Ariani merupakan penampil dalam ajang America’s Got Talent 2023 yang membuat namanya melambung.

Bupati Kabupaten Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada Putri Ariani.

"Kami memberikan anugerah kepada Putri Ariani yang telah mengharumkan nama Indonesia, DIY dan terutama Kabupaten Bantul dengan pemberian anugerah Satriya Adhiswara," kata bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Putri juga membawakan sebuah lagu untuk menghibur para tamu undangan pada hari spesial Kabupaten Bantul.

"Tadi Putri Ariani juga berkenan tampil bersama saya lagu The Prayer karangan David Foster," kata Halim.

Penampilan keduanya diiringi langsung oleh orkestra SMK Negeri 2 Kasihan, Bantul. (mcr25/jpnn)