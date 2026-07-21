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5 Kecamatan di Bantul Mulai Kekeringan, BPBD Kirim Puluhan Tangki Air Bersih

Selasa, 21 Juli 2026 – 18:45 WIB
5 Kecamatan di Bantul Mulai Kekeringan, BPBD Kirim Puluhan Tangki Air Bersih - JPNN.com Jogja
Penyaluran air bersih oleh BPBD Bantul. Foto: dok for JPNN.com

jogja.jpnn.com, BANTUL - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul mulai menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.

Droping air bersih itu dimulai pada 20 Juni 2026 lalu.

Mitigasi krisis air mengacu pada SK Bupati Nomor 263 Tahun 2026 tentang Status Siaga Darurat Kekeringan di Kabupaten Bantul.

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Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Peralatan BPBD Bantul Antoni Hutagaol mengatakan pihaknya telah mendistribusikan 250 ribu liter air atau setara 50 tangki.

Droping air bersih itu disalurkan ke lima kapanewon terdampak, yaitu Imogiri, Piyungan, Pajangan, Pundong dan Dlingo.

Menurutnya, cakupan krisis air bersih di wilayah Bantul persis dengan tiga tahun lalu.

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"Tahun ini kurang lebih hampir sama dengan tahun 2023," kata Antoni, Senin (20/7).

Berdasarkan data BPBD Bantul, distribusi air bersih paling banyak disalurkan ke Pajangan dan Dlingo, yaitu masing-masing 95.000 liter dan 85.000 liter.

Beberapa wilayah di Kabupaten Bantul mulai mengalami kekeringan sehingga kesulitan air bersih. BPBD mengirim ratusan ribu liter air bersih.
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