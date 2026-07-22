Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Rabu 22 Juli 2026: Lengkap dari XXI hingga CGV

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bingung mau menghabiskan waktu luang di pertengahan minggu? Menonton film di bioskop bisa jadi pilihan pas untuk menyegarkan pikiran.

Sejumlah bioskop favorit di Yogyakarta menyajikan deretan film hits lintas genre, mulai dari horor Evil Dead Burn, petualangan megah The Odyssey, aksi Ip Man: Kung Fu Legend, hingga tontonan keluarga seperti Moana dan Minions & Monsters.

The Odyssey mengisahkan perjalanan panjang Odysseus, pahlawan Yunani yang berjuang untuk kembali ke kampung halamannya di Ithaca setelah Perang Troya, sambil menghadapi berbagai rintangan berbahaya di laut, makhluk mitologis, dan ujian dari para dewa yang menghambat kepulangannya.

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Moana bercerita tentang seorang gadis pemberani dari sebuah pulau di Polynesia yang dipilih oleh lautan untuk mengembalikan jantung suci kepada dewi Te Fiti demi menyelamatkan rakyatnya dari bencana, lalu ia berlayar bersama Maui, seorang demigod, dalam petualangan penuh tantangan untuk menemukan jati dirinya.

Berikut adalah rangkuman jadwal tayang bioskop di Yogyakarta untuk Rabu, 22 Juli 2026:

1. Plaza Ambarrukmo (Amplaz XXI)

Evil Dead Burn (R21+) Jam: 12:05 | 14:15 | 16:25 | 18:35 | 20:45

Moana (SU) Jam: 12:10 | 16:15 | 20:20

The Odyssey (R13+) Jam: 12:30 | 13:15 | 15:45 | 16:30 | 19:00 | 19:45

Ip Man: Kung Fu Legend (R13+) Jam: 13:00 | 14:55 | 16:50 | 18:45 | 20:40

Minions & Monsters (SU) Jam: 14:25 | 18:30

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2. Empire XXI

The Odyssey (R13+) Jam: 12:15 | 12:45 | 13:30 | 15:55 | 16:40 | 17:15 | 19:05 | 19:50

Obsession (R17+) Jam: 12:35 | 14:40 | 16:45 | 18:50 | 20:55

Evil Dead Burn (R21+) Jam: 12:45 | 14:50 | 16:55 | 19:00 | 21:05

Ip Man: Kung Fu Legend (R13+) Jam: 15:25 | 20:25

3. Jogja City Mall (JCM XXI)

Evil Dead Burn (R21+) Jam: 12:15 | 14:20 | 16:25 | 18:30 | 20:35

Foufo (R13+) Jam: 12:25 | 14:45

Cek Khodam (R13+) Jam: 12:30 | 14:35 | 16:40 | 18:45 | 20:50

The Odyssey (R13+) Jam: 12:45 | 13:30 | 15:55 | 16:40 | 17:10 | 19:05 | 19:50 | 20:20

Ip Man: Kung Fu Legend (R13+) Jam: 13:10 | 15:00 | 16:50 | 18:40 | 20:30