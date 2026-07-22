Pemuda yang Tenggelam di Sungai Oya Akhirnya Ditemukan

jogja.jpnn.com, BANTUL - Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah seorang pemuda berinisial TA (27) yang dilaporkan tenggelam di kawasan Lembah Sungai Oya Parangan, Sriharjo, Imogiri, Kabupaten Bantul.

Korban ditemukan pada hari kedua pencarian, Selasa (21/7), tidak jauh dari titik awal ia dilaporkan hilang.

Kejadian nahas itu diduga kuat dipicu oleh aksi korban yang nekat berenang dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol.

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Koordinator Unit Siaga SAR Kota Yogyakarta Nugroho Adi mengungkapkan bahwa operasi pencarian berlangsung selama dua hari sejak korban hilang pada Senin (20/7).

Pada hari kedua, Tim SAR menerjunkan empat Search and Rescue Unit (SRU) dengan metode penyisiran terpadu.

SRU 1 menyisir area menggunakan kapal nirawak (drone boat) berteknologi sonar untuk mendeteksi objek di bawah air.

SRU 2 melakukan penyelaman langsung di sekitar lokasi kejadian.

SRU 3 menyisir sepanjang jalur perairan sungai, sementara SRU 4 memantau dan menyisir area sepanjang bantaran sungai dari jalur darat.