Lampu Hijau Bagi JLFR, Komunitas Sepeda Tak Dilarang Melintasi Malioboro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan tidak ada larangan bagi komunitas pesepeda untuk melintas di kawasan Malioboro.

Sebelumnya, polemik tentang larangan melintas di kawasan Malioboro bikin komunitas pesepeda merasa disingkirkan dari hak mereka.

Polemik bermula saat ratusan pesepeda dianggap mengganggu lalu lintas di kawasan Sumbu Filosofi tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan DIY Chrestina Erni Widyastuti mengatakan baik Pemda DIY maupun Pemkot Yogyakarta tidak pernah mengeluarkan larangan apa pun terkait aktivitas bersepeda.

“Jadi, kalau anggapannya kami melarang, itu tidak benar karena semuanya (pengguna jalan) punya hak yang sama," katanya, Senin (20/7).

Menurutnya, pembatasan aktivitas pesepeda saat itu diberlakukan demi menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas pada masa libur sekolah.

Di sisi lain, ia berharap para pengguna jalan bisa dapat saling menghargai antar sesama.

"Semuanya harus berbagi tempat dan saling menghargai,” ujarnya.