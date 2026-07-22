JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Lampu Hijau Bagi JLFR, Komunitas Sepeda Tak Dilarang Melintasi Malioboro

Lampu Hijau Bagi JLFR, Komunitas Sepeda Tak Dilarang Melintasi Malioboro

Rabu, 22 Juli 2026 – 18:06 WIB
Lampu Hijau Bagi JLFR, Komunitas Sepeda Tak Dilarang Melintasi Malioboro - JPNN.com Jogja
Komunitas Jogja Last Friday Ride. Foto: IG/@jogjalastfridayride.id

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan tidak ada larangan bagi komunitas pesepeda untuk melintas di kawasan Malioboro.

Sebelumnya, polemik tentang larangan melintas di kawasan Malioboro bikin komunitas pesepeda merasa disingkirkan dari hak mereka.

Polemik bermula saat ratusan pesepeda dianggap mengganggu lalu lintas di kawasan Sumbu Filosofi tersebut.

Baca Juga:

Kepala Dinas Perhubungan DIY Chrestina Erni Widyastuti mengatakan baik Pemda DIY maupun Pemkot Yogyakarta tidak pernah mengeluarkan larangan apa pun terkait aktivitas bersepeda.

“Jadi, kalau anggapannya kami melarang, itu tidak benar karena semuanya (pengguna jalan) punya hak yang sama," katanya, Senin (20/7).

Menurutnya, pembatasan aktivitas pesepeda saat itu diberlakukan demi menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas pada masa libur sekolah.

Baca Juga:

Di sisi lain, ia berharap para pengguna jalan bisa dapat saling menghargai antar sesama.

"Semuanya harus berbagi tempat dan saling menghargai,” ujarnya.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi komunitas sepeda untuk melintas di kawasan Malioboro.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   komunitas sepeda jlfr sepeda Hasto Wardoyo jogja last friday ride Jogja dinas Perhubungan diy

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU