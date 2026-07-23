Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Kamis 23 Juli 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), pihak Kepolisian Daerah DIY beserta jajaran Satlantas kembali menghadirkan layanan SIM Keliling dan SIM Corner pada Kamis, 23 Juli 2026.

Layanan ini difokuskan khusus untuk perpanjangan masa berlaku SIM A dan SIM C sebelum masa berlakunya habis.

Berikut adalah perincian lokasi dan jadwal pelayanan SIM Keliling di wilayah DIY hari ini:

1. Polresta Yogyakarta

Lokasi: Alun-alun Kidul (Simon Palace)

Waktu: Pukul 08.00 – 12.00 WIB

2. Polres Kulon Progo (SIMMADE)

Lokasi: Kapanewon Nanggulan

Waktu: Pukul 08.00 – 12.00 WIB

3. Ditlantas Polda DIY (Gerai SIM Corner)

Bagi Anda yang lebih nyaman mengurus perpanjangan di dalam pusat perbelanjaan, SIM Corner tetap beroperasi dengan jadwal berikut:

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SIM Corner Jogja City Mall (JCM): Pukul 09.00 – 13.00 WIB

SIM Corner Ramai Mall: Pukul 09.30 – 13.00 WIB

Untuk wilayah Polres Bantul dan Polresta Sleman, tidak ada agenda Bus SIM Keliling reguler yang beroperasi pada hari Kamis ini.