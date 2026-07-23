JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Kamis 23 Juli 2026

Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Kamis 23 Juli 2026

Kamis, 23 Juli 2026 – 07:28 WIB
Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Kamis 23 Juli 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi Jadwal SIM keliling di Jogja hari ini. Foto: Polda Metro Jaya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), pihak Kepolisian Daerah DIY beserta jajaran Satlantas kembali menghadirkan layanan SIM Keliling dan SIM Corner pada Kamis, 23 Juli 2026.

Layanan ini difokuskan khusus untuk perpanjangan masa berlaku SIM A dan SIM C sebelum masa berlakunya habis.

Berikut adalah perincian lokasi dan jadwal pelayanan SIM Keliling di wilayah DIY hari ini:

Baca Juga:

1. Polresta Yogyakarta
Lokasi: Alun-alun Kidul (Simon Palace)
Waktu: Pukul 08.00 – 12.00 WIB

2. Polres Kulon Progo (SIMMADE)
Lokasi: Kapanewon Nanggulan
Waktu: Pukul 08.00 – 12.00 WIB

3. Ditlantas Polda DIY (Gerai SIM Corner)
Bagi Anda yang lebih nyaman mengurus perpanjangan di dalam pusat perbelanjaan, SIM Corner tetap beroperasi dengan jadwal berikut:

Baca Juga:

SIM Corner Jogja City Mall (JCM): Pukul 09.00 – 13.00 WIB
SIM Corner Ramai Mall: Pukul 09.30 – 13.00 WIB

Untuk wilayah Polres Bantul dan Polresta Sleman, tidak ada agenda Bus SIM Keliling reguler yang beroperasi pada hari Kamis ini.

Bagi Anda yang ingin melakukan perpanjangan SIM, berikut info tentang layanan SIM keliling di Jogja pada hari ini, Kamis 23 Juli 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sim keliling Bus sim keliling sim keliling hari ini sim keliling Jogja sim keliling sleman jadwal sim keliling jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU