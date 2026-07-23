Proyek PSEL TPA Piyungan Dimulai, Konstruksi Dibangun Akhir 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penanganan masalah sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memasuki babak baru. Tim Konsorsium Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) bersama Pemkab Bantul, Pemda DIY, dan instansi terkait resmi memulai survei lapangan di kawasan TPA Piyungan pada Rabu (22/7).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi menjelang dimulainya proyek strategis pengolahan sampah menjadi energi bersih tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul Bambang Purwadi Nugroho mengungkapkan bahwa survei ini melibatkan Tim Konsorsium Cakra Energi Lestari Wilayah Yogyakarta Raya.

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Konsorsium tersebut merupakan kolaborasi antara PT Pertamina Power Indonesia (Pertamina NRE), Tianjin TEDA, CITICC.

Dua perusahaan asal China dalam konsorsium tersebut bertindak sebagai penyedia teknologi sekaligus pelaksana konstruksi.

"Danantara mengharapkan program PSEL menjadi salah satu proyek prioritas yang segera direalisasikan di DIY. Pematangan lahan PSEL ditargetkan mulai akhir Agustus 2026 dan diharapkan paling lambat akhir 2026 pembangunan konstruksi PSEL sudah bisa dikerjakan," kata Bambang.

Kunjungan lapangan yang berfokus di kawasan Bawuran, Piyungan ini bertujuan untuk mengoordinasikan langkah percepatan lintas daerah, mencakup Pemda DIY, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul, dan Pemkab Sleman.

Tim ingin memastikan kesiapan area utama PSEL, pasokan air baku dari Sungai Opak, serta penyiapan lahan tambahan seluas 1,5 hektare untuk pengolahan residu logam.