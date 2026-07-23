Lahan Kosong di Bantul Terbakar, Puntung Rokok Diduga Jadi Pemicu

jogja.jpnn.com, BANTUL - Sebuah lahan kosong di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul terbakar pada Rabu (22/7).

Awal mula kebakaran diketahui warga saat muncul kepulan asap di salah satu area lahan.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan kepulan asap berasal dari api yang membakar rumput kering.

"Warga bergerak cepat memadamkan api agar tidak meluas. Upaya tersebut berlangsung sekitar satu jam, tetapi masih terdapat beberapa titik api yang belum sepenuhnya padam," katanya.

Beberapa saat kemudian tiba petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pendinginan hingga api padam sepenuhnya.

"Api akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas damkar sehingga tidak sempat merembet ke area lain," katanya.

Kebakaran lahan yang luasnya sekitar 2.000 meter persegi tersebut diduga berasal dari puntung rokok.

Kendati demikian, pihaknya masih mendalami lagi penyebab kebakaran tersebut.