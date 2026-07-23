Pembangunan Tol Jogja–Solo Seksi 2 Sudah 86 Persen, Target Rampung September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pembangunan Tol Jogja–Solo Seksi 2 Paket 2.2 ruas Trihanggo–Junction Sleman kini memasuki babak akhir. Kontraktor pelaksana, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, mencatat progres fisik proyek telah mencapai 86 persen dan ditargetkan rampung melalui proses Provisional Hand Over (PHO) pada September 2026 mendatang.

Humas PT Adhi Karya proyek Pembangunan Tol Jogja–Solo Seksi 2 Paket 2.2 Agung Murhandjanto mengungkapkan bahwa pengerjaan struktur utama saat ini makin krusial setelah berhasil menuntaskan tahap penting berupa pemasangan balok atau erection girder.

"Insyaallah sampai sekarang sudah masuk 86 persen. Terakhir kami melaksanakan erection girder untuk balok yang membentang dan untuk ramp on serta ramp off-nya alhamdulillah sudah selesai," ujar Agung di Sleman, Kamis.

Setelah sukses menuntaskan erection girder, fokus utama pekerjaan kini beralih pada perapian struktur dan penyelesaian gerbang tol.

Tahapan lanjutan yang sedang berjalan adalah pembesian dan pengecoran lantai beton, serta pengaspalan di area ramp on maupun ramp off.

Selain itu, sedang disiapkan juga pembuatan gerbang tol unik berornamen budaya lokal berupa siluet ikonik Candi Ratu Boko.

Rangka siluet tersebut saat ini sedang dirangkai di bagian bawah sebelum dipasang di atas gantry gerbang tol sisi timur perempatan Jalan Raya Ringroad.

Dari sisi efisiensi kerja, Agung memastikan jumlah tenaga kerja dan alat berat tetap konstan sesuai jadwal awal tanpa perlu penambahan lembur masif. Lahan pengerjaan pun dipastikan sudah 100 persen clear and clean.