Dorong Transformasi Pendidikan Digital, Epson Gelar Seminar Smart Classroom

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Epson Indonesia berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Disdikpora DIY) melalui Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Balai Tekkomdik) menggelar seminar bertajuk "Membangun Kelas Digital Melalui Integrasi Artificial Intelligence (AI) dan Teknologi Interaktif" pada Kamis (23/7). Langkah ini dilakukan guna mempercepat implementasi ekosistem Smart Classroom di lingkungan sekolah.

Kegiatan tersebut menghadirkan para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan dari berbagai wilayah di Yogyakarta.

Para peserta saling berbagi wawasan terkait pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, interaktif, dan berpusat pada siswa.

Acara dibuka secara resmi oleh Plt Kepala Balai Tekkomdik Disdikpora DIY Raden Suci Rahmadi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital kini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

"Transformasi pendidikan membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan pelaku industri. Sinergi seperti ini menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan," ujar Raden Suci Rahmadi.

Head of Corporate & Government Sales PT Epson Indonesia Zanipar S.A. Siadari mengatakan konsep Smart Classroom bukan sekadar menghadirkan perangkat canggih ke dalam kelas, melainkan tentang bagaimana teknologi tersebut mampu menciptakan kesetaraan akses belajar.

"Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi tersebut mampu menciptakan pengalaman belajar yang setara, di mana setiap siswa dapat melihat materi dengan jelas, berpartisipasi secara aktif, dan memahami pembelajaran dengan lebih baik," ungkap Zanipar.

Dalam sesi pemaparan materi, Epson membagikan praktik terbaik (best practice) merancang ruang kelas digital, mulai dari penataan tata ruang, penggunaan media interaktif, hingga pemilihan teknologi visual yang optimal.