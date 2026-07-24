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Sopir Tak Hati-Hati di Perlintasan Sebidang, Mobil Polisi Tersambar Kereta Api

Jumat, 24 Juli 2026 – 18:45 WIB
Sopir Tak Hati-Hati di Perlintasan Sebidang, Mobil Polisi Tersambar Kereta Api - JPNN.com Jogja
Kondisi mobil brimob polisi yang tertemper kereta bandara di Argomulyo, Bantul pada Kamis (23/7). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Mobil milik Brimob mengalami kecelakaan di perlintasan sebidang wilayah Argosari, Sedayu, Kabupaten Bantul pada Kamis (23/7).

Mobil merk Isuzu itu terserempet kereta api bandara sehingga bagian depan ringsek.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan mobil dinas kepolisian itu ditumpangi oleh dua anggota Polri.

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"Awalnya mobil Brimob melintas dari arah selatan menuju palang pintu Dusun Tapen. Begitu sampai, pengemudi kurang memperhatikan adanya KA Bandara yang hendak melintas dari arah utara," ujarnya. 

Akibatnya bagian depan mobil tertemper hingga menjauh dari area kereta api.

"Baik pengemudi maupun penumpangnya dalam kondisi sehat," ujarnya. 

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Menurut Iptu Rita, di lokasi kejadian belum dilengkapi dengan palang pintu otomatis maupun petugas penjaga karena baru akan dioptimalkan pada Agustus mendatang. 

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan kecelakaan itu juga karena faktor kurang waspadanya anggota Polri tersebut. 

Mobil dinas kepolisian yang ditumpangi oleh dua anggota Polri mengalami kecelakaan di perlintasan sebidang. Sopir tidak waspada.
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TAGS   kereta bandara tertemper kereta api perlintasan sebidang mobil brimob kecelakaan mobil brimob polisi kecelakaan jogja kecelakaan di perlintasan rel

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