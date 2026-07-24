UIN Sunan Kalijaga Mulai Pembangunan Kampus II di Pajangan Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta resmi memulai pembangunan Kampus II yang berlokasi di Kemandoan, Pajangan, Kabupaten Bantul. Langkah awal ini ditandai dengan dilaksanakannya acara sosialisasi, doa bersama, serta pengerjaan pengerasan jalan akses di lokasi calon kampus baru pada Kamis (23/7).

Acara yang berlangsung di Joglo Pembangunan Kampus II Pajangan itu dihadiri oleh jajaran pimpinan UIN Sunan Kalijaga, perangkat desa setempat, serta tokoh masyarakat sekitar.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Noorhaidi Hasan mengungkapkan bahwa pengerjaan pengerasan tanah ini menjadi babak baru dari proses panjang yang telah dirintis sejak periode 2012–2013.

"Hari ini menjadi penanda bahwa mimpi panjang membangun kampus terpadu mulai diwujudkan secara nyata," ujar Noorhaidi.

Ia menegaskan langkah ini bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan kawasan pendidikan masa depan yang mampu memperluas dampak Tridarma Perguruan Tinggi bagi masyarakat luas.

Setelah proses pengadaan lahan rampung pada 2021, fokus pembangunan saat ini adalah penyediaan infrastruktur dasar, khususnya aksesibilitas kawasan.

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Pada tahap awal, pembangunan fokus pada jalan akses sepanjang 475 meter dengan lebar 14 meter yang membelah kawasan kampus dari sisi barat hingga timur.

Membuka jalur mobilitas serta menjadi fondasi utama pengembangan kawasan pendidikan jangka panjang, baik untuk kegiatan perkuliahan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.