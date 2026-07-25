Jadwal SIM Keliling Akhir Pekan Ini, Sabtu 25 Juli 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang hendak melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, sejumlah gerai dan layanan SIM Keliling siap melayani Anda, baik pada sesi siang maupun malam hari.

Layanan SIM Keliling dan SIM Corner ini khusus diperuntukkan bagi perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

Berikut ini jadwal dan lokasi pelayanan SIM di DIY pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2026.

1. Layanan Malam Hari (SIM Malam Minggu)

Bagi Anda yang sibuk di siang hari, beberapa polres menyediakan layanan perpanjangan SIM pada malam minggu:

Polresta Sleman (Bus SIM Keliling Malam Minggu)

Lokasi: Sleman City Hall (SCH Mall)

Waktu: 19.00 – 21.00 WIB

Polresta Yogyakarta (SIM MAMI / SIM Malam Minggu)

Waktu: 19.00 – 21.00 WIB

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Polres Kulon Progo (SIMENOR / SIM Menoreh)

Lokasi: Depan Kantor Pemda Kulon Progo

Waktu: 18.00 – 21.00 WIB

2. Layanan SIM Corner Mall (Pagi – Siang Hari)

Untuk pelayanan gerai resmi di pusat perbelanjaan, Ditlantas Polda DIY tetap membuka gerai pelayanan pada jam operasional berikut: